6 سيارات في مصر بين الأكثر مبيعًا بالعالم خلال 2024.. تعرف على أسعارها

ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة بمصر في أول 24 ساعة من فبراير

القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، قائمة بالسيارات الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال عام 2024 المنقضي.

وكشف تقرير الوكالة الأمريكية، عن استمرار تفوق السيارة تسلا Model Y على السيارة التاريخية تويوتا كورولا والتي فقدت صدارة أكثر السيارات مبيعًا للعام الثاني لصالح سيارة تسلا.

وبالرغم من فقدان كورولا مركزها المفضل والذي تهيمن عليه منذ عام 2010، إلا أن علامة تويوتا تظل الأكثر تواجدًا بين سيارات الركوب الأكثر مبيعًا بواقع ثلاث سيارات.

وتعتمد F2M في تصنيف السيارات الأكثر مبيعًا، على تقارير المبيعات التي تصدرها شركات السيارات ووكلائها في أسواق 162 دولة حول العالم.

وضمت قائمة الـ10 الكبار الأكثر مبيعًا في عام 2024 الماضي 6 طرازات ضمن الخيارات التي يوفرها وكلاء العلامات التجارية المختلفة لعملاء سوق السيارات في مصر.

وبالنظر للسيارات الأربع التي لا تتوفر بمصر، فهي إما غير مقدمة رسميًا من وكيل العلامة التجارية مثل شيفرولية سلفرادو وفورد F-Series وبي واي دي SONG؛ أو أن السيارة ليس لها وكيل محلي مثل تسلا Model Y.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات الـ6 التي سجلت اسمها بقائمة الـ10 الكبار الأكثر مبيعًا بالعالم وتتوفر بمصر:

تويوتا كورولا

احتلت تويوتا كورولا سيدان العائلية المركز الثاني بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا بالعالم بواقع 1.08 مليون سيارة بتراجع بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

تتوفر تويوتا كورولا في مصر بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 400 ألف جنيه وحتى مليون و700 ألف جنيه.

تويوتا RAV4

جاءت السيارة تويوتا RAV4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV في الترتيب الثالث بين أكثر السيارات مبيعًا في العالم، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 1.02 مليون سيارة بنمو بلغ 10.7% مقارنة بمبيعاتها في 2023.

تقدم تويوتا إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر السيارة RAV4 بفئة واحدة بسعر رسمي ستة ملايين و550 ألف جنيه.

هوندا CR-V

احتلت هوندا CR-V التي تتوفر في مصر رسميًا، احتلت المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا، وذلك بعد أن نجحت الشركة ووكلائها بأنحاء العالم في بيع 738.743 سيارة بمعدل نمو بلغ 4.2%.

تتوفر هوندا CR-V محليًا بموديل 2024، ولكن السعر الرسمي غير معلن منذ عدة أشهر.

هيونداي توسان

حازت السيارة هيونداي توسان الـSUV الرياضية والتي تتوفر في مصر بشكل رسمي على المركز السابع بواقع 609.014 سيارة بنسبة تراجع مقارنة بالعام 2023 بلغت 2.8%.

يقدم وكيل هيونداي في مصر السيارة توسان NX4e بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و890 ألف جنيه وحتى مليونين و575 ألف جنيه.

تويوتا كامري

احتلت السيارة تويوتا كامري سيدان العائلية الفاخرة الكبيرة على المركز الثامن بواقع 580.297 سيارة بتراجع بلغ 9.1% على أساس سنوي.

تتوفر تويوتا كامري بنسخة الهاي لاين في مصر بسعر استرشادي سبعة ملايين و400 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

السيارة فولكس فاجن تيجوان احتلت المركز العاشر بين أكثر السيارات بيعًا في العام الماضي بإجمالي مبيعات قدرت بـ543,351 سيارة بنسبة نمو بلغت 10.5%.

تقدم فولكس فاجن تيجوان بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليونين و650 ألف جنيه.

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