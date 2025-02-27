لمالكي هيونداي فيرنا.. تعرف على متوسط أسعار "تيل الفرامل" بمصر

بعدما حازت على لقب أرخص "سيدان".. من ينافس برتون ساجا في مصر؟

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع كبير من مالكي السيارات بالسوق المصري، عن أسعار قطع غيار السيارات، التي أصبحت أسعارها مرتفعة خلال الأونة الأخيرة.

ويعد تيل الفرامل واحد من أبرز القطع التي يبحث عنها العديد من مالكي السيارات بمصر، إذ أنها من القطع التي تحتاج تغيير دوري مع الصيانات المنتظمة للسيارة.

تعد منظومة الفرامل واحدة من أهم عناصر السلامة والأمان بالسيارة، وتعرض أي من مكوناتها إلى التلف قد يؤدي إلى حوادث قاتلة وخاصة بالطرق المفتوحة والسريعة، ويحتاج نظام الفرامل إلى صيانة ومراجعة دورية للتأكد من سلامة أجزائه المختلفة بدءًا من الزيت وحتى تيل الفرامل الذي يجب استبداله عند ظهور أي علامة من علامات تلفه.

ونستعرض من خلال القائمة التالية متوسط أسعار "تيل الفرامل" لهيونداي فيرنا موديلات 2013 حتى 2019:

يتوفر تيل فرامل أمامي لهيونداي فيرنا أصلي سعره 3.650 جنيه.

يتوفر تيل فرامل أمامي لهيونداي فيرنا Hi-Q بسعر 500 جنيه.

يتوفر تيل فرامل أمامي "جيتز" سعره 150 جنيه.

يتوفر تيل فرامل أمامي "فوجيتا" سعره 165 جنيه.

يتوفر تيل فرامل أمامي "MANDO سعره 465 جنيه.

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