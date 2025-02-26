أرخص سيارة كروس أوفر جديدة مجمعة محليًا.. أسعار ومواصفات

رسميًا.. طرح بروتون ساجا المصنعة في مصر بسعر 630 ألف جنيه (التفاصيل)

بعدما حازت على لقب أرخص "سيدان".. من ينافس برتون ساجا في مصر؟

كتب - محمد جمال|

يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن الطرازات الكروس أوفر الجديدة المجمعة محليًا الأرخص سعرًا خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري خاصة مع حالة الهدوء واستقرار الأسعار الفترة الحالية.

وتعد شيري تيجو 4 برو أرخص كروس أوفر مجمعة محليًا وتبدأ من 910,000 جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرو مواصفاتها بالسوق المصري:

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

اقرأ أيضًا:

بعدما حازت على لقب أرخص "سيدان".. من ينافس برتون ساجا في مصر؟

أرخص سيارة أوروبية جديدة بالسوق المصري

رسميًا.. طرح بروتون ساجا المصنعة في مصر بسعر 630 ألف جنيه (التفاصيل)