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بـ8 آلاف جنيه شهريًا| قسط أحدث سيارة تقدمها سوزوكي في مصر (التفاصيل)

كتب - محمد جمال:

تعيش صناعة السيارات المجمعة بمصر واحدة من الفترات الجيدة خلال العام الجاري، إذ تم الكشف حتى الآن خلال الربع الأول من العام عن 3 سيارات فضلا عن الكشف عن سيارة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

ومع الانتشار المتزايد للسيارات المجمعة محليا، يبحث العديد من العملاء عن السيارات الأرخص منها وتبدأ أسعار هذه الطرازات خلال فبراير الجاري من 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

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