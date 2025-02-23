لوحة سيارة سعرها يقترب من مليوني جنيه بمزاد الداخلية الحالي.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

ينظم موقع "Lo7tak.com" الذي تشرفه عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزاد علني إلكتروني في الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الجاري، لبيع عدد من لوحات السيارات المميزة.

ويتاح للتزايد وفقًا للمعلن بالموقع 5 لوحات؛ ويستمر التزايد على لوحتين حتى مساء 23 فبراير، ولوحة متاحة إلى مساء 24، فيما اللوحتين الأخيرتين يستمر التزايد عليهما حتى يوم 26 من الشهر الجاري.

ووصل سعر لوحة "س ق 222" إلى 190.000 جنيه وهي أقل لوحة سعرًا بالمزاد الحالي ويتزايد عليها 3 أشخاص، ولوحة "ع ل م 333" يتنافس لامتلاكها 3 متزايدين ووصل سعرها إلى 333.333 جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "ع هـ س 1" ووصل سعرها 375.000 جنيه ويسعى لامتلاكها شخص واحد، أما اللوحة الرابعة هي "و ن ج 1" ووصل سعرها إلى 1.280.777 جنيه ويتنافس عليها 4 أفراد.

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