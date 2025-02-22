لاصطحاب الأطفال في السيارة بشكل آمن.. اتبع هذه النصائح

برلين - (د ب أ):

أوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية الوالدين باصطحاب الطفل في مقعد خاص به في السيارة حتى عمر 12 سنة أو حتى طول 50ر1 متر، وذلك للحفاظ على سلامته أثناء القيادة.

مقعد موجه للخلف

كما أكدت الهيئة على ضرورة استخدام مقعد موجه للخلف عند اصطحاب أطفال حتى عمر 3 سنوات في السيارة؛ حيث يوفر المقعد الموجه عكس اتجاه السير حماية جيدة للرأس والبطن في حالة وقوع حادث.

وينبغي شراء الموديلات المطابقة للمواصفات والمطورة لدى شركات معروفة وموثوقة. ومن الأفضل اختيار الموديلات، التي توصي بها الشركة المنتجة للسيارة، مع الاعتماد على التجربة الفردية قبل الشراء لمعرفة مدى مناسبة المقعد للطفل.

وينبغي تنفيذ تعليمات التثبيت، التي توردها الشركة المصنعة، على نحو دقيق، كما يلزم بعد تثبيت مقعد الطفل شد الحزام بشكل صحيح حتى لا يضر بالطفل.

ومن المهم أيضا ربط حزام الأمان بحيث يكون مريحا للطفل، مع إمكانية إدخال إصبعين بين الحزام وجسم الطفل. ويُفضل أيضا عدم ارتداء الطفل لملابس سميكة؛ نظرا لأنها تُقلل من فعالية الحزام.