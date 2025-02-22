ترشيحات المستعمل| فيات تيبو 2020 بأقل من 750 ألف جنيه

بعد طرح سوزوكي سويفت 2025.. ما أرخص سيارات "هاتشباك" في مصر

كتب - محمد جمال:

اتجهت فئة كبيرة من المقبلين على الشراء اليوم نحو سوق المستعمل، وذلك للارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة فضلًا الأوفر برايس المفروض على عددا كبير من السيارات بالسوق المحلي.

ويسعي العديد من المقبلين على الشراء الحصول على سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها والأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

تتوفر فيات تيبو موديل 2020 التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك عبر منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 720 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فيات تيبو بالسوق المصري:

تعمل تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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