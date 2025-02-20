نيسان قشقاي.. أبرز المنافسين في مصر بعد كشف أسعار موديل 2025

بروتون تكشف موعد طرح أول نسخة من "ساجا" المصنعة في مصر

في "إيجبس 2025"| إكسون موبيل تتحدث عن اكتشافاتها البترولية بمصر

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن موديل 2025 من السيارة قشقاي Facelift الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وبحسب الوكيل المحلي، تقدم نيسان قشقاي الجديدة بـ5 فئات بسعر يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

وبالإعلان عن أسعارها، يتوقع مراقبون أن تدخل سيارة نيسان الجديدة في منافسة قوية مع عدد من السيارات الرياضية التي تنتمي لنفس الشريحة السعرية بمصر.

ويسلط التقرير التالي الضوء على أبرز 5 سيارات تتنافس سعريًا مع نيسان قشقاي 2025:

هيونداي توسان

تتوفر هيونداي توسان NX4e فيس ليفت موديل 2025 في مصر بأسعار تبدأ من مليون و890 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE و2 مليون جنيه للفئة REDLINE.

أما الفئة للفئة NIGHT الثالثة تباع بـ2 مليون و230 ألف جنيه، و2 مليون و400 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و575 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي (AWD).

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5.500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 200 الف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 460 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة بيجو الفرنسية على محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر الجديدة ستقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و920 ألف جنيه.

تتوفر النسخة المتاحة من جراند لاند في مصر بمحرك 1600 سي سي بقوة 163 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

شيري تيجو 7

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تباع شيري تيجو المجمعة بمصانع الشركة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من مليون و10 آلاف جنيه، ومليون و95 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.