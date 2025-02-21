ترشيحات المستعمل| سيارة مجمعة محليا موديل 2021 بأقل من 700 ألف جنيه

بفارق 22 ألف جنيه.. مقارنة بين أحدث سيارتين كروس أوفر في مصر

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة هاتشباك أوربية زيرو في مصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت الغالبية العظمى من المقبلين على شراء سيارة مستعملة كسر زيرو تتوجه نحو مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه سوق المستعمل حالة من الاستقرار والهدوء.

ويسعي العديد من المقبلين على الشراء الحصول على سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها والأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

يمكن شراء شيري تيجو 3 موديل 2021 كسر الزيرو المجمعة محليًا من مواقع بيع المستعمل بمتوسط سعري 670 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

مواصفات شيري تيجو 3 التفصيلية بالسوق المصري:

أبعاد شيري تيجو 3

تقدم تيجو 3 بطول 4.41 متر مع قاعدة عجلات 2.51 متر وعرض 1.76 متر بجانب ارتفاع 1.65 متر.

منظومة القوة والحركة

زودت تيجو 3 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

الأمان في شيري تيجو 3

جهزت السيارة الصينية بأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات وحساسات ركن خلفية مع كاميرا بالإضافة لوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

تجهيزات شيري تيجو 3

تضمنت تجهيزات شيري تيجو 3 مثبت سرعة ودخول بدون مفتاح وفتحة سقف ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة LED نهارية وخلفية وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم البلوتوث ونظام صوتي من 4 سماعات.

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