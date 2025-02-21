نيسان جوك تشعل المنافسة مع 3 سيارات بمصر

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نيسان قشقاي.. أبرز المنافسين في مصر بعد كشف أسعار موديل 2025

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كتب - محمد جمال:

قدمت شركة نيسان مصر النسخة الأحدث من سيارتها "جوك" Juke الكروس أوفر موديل 2025، والتي حصلت على تحديثات موسعة بالمقصورة الداخلية وتجهيزات تقنية حديثة.

تعتمد نيسان الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 1.218.000 جنيه.

ووفقًا لمراقبون يتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين نيسان جوك وعدد من السيارات التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز منافسي نيسان جوك بعد طرح نسختها الجديدة رسميًا:

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross الجديدة مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من مليون و225 ألف جنيه للفئة القياسية، و مليون و370 ألف جنيه للفئة الثانية.

رينو داستر

تقدم رينو داستر الفرنسية الجديدة بمحرك 1.6 لتر بقوة ١١٥ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات.

تقدم داستر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

أوبل كروس لاند

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

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