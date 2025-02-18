في فبراير.. أسعار سيارات هيونداي التي تحمل شعار "صنع في مصر"

مع الكشف عن أسعارها.. من ينافس السيارة "روكس 01" في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية بمصر، قبل أيام، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الكورية المتوفرة في مصر، خلال شهر فبراير الجاري.

وشهدت قائمة سيارات هيونداي الكورية لشهر فبراير، استقرار أسعار الطرازات الجديدة التي يتم تجميعها محليًا وتحمل شعار "صنع في مصر".

ويمكن من خلال الآتي التعرف على سيارات هيونداي المجمعة بمصر وأسعارها الرسمية:

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت أر بي سيدان العائلية موديل 2025 بخمس فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه للفئة الأولى، و825 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع خلال فبراير الجاري بـ870 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ890 ألف جنيه، بينما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا تباع بـ925 ألف جنيه.

تقدم أكسنت RB من هيونداي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 125 حصان وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

هيونداي إلنترا AD

تعد السيارة إلنترا AD سيدان العائلية أحدث الطرازات التي تصنعها هيونداي في مصر، إذ بدأ إنتاجها محليًا في منتصف عام 2024 الماضي.

تقدم إلنترا AD موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 990 ألف جنيه، والفئة الثانية بمليون و70 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بمليون و175 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المصرية من هيونداي إلنترا AD على سواعد محرك 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

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