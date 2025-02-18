فيات تطرح 500X كروس أوفر الجديدة رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

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كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن توافر السيارة فيات 500X كروس أوفر الخدمية الجديدة في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، ستقدم 500X الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه؛ وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

من الناحية التصميمية، تأتي فيات 500X بخمسة ألوان مختلفة، مع مظهر يجمع بين اللمسات الإيطالية الكلاسيكية والتحديثات العصرية، كما تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تحمل علامة فيات الجديدة.

أما المقصورة الداخلية، فتم تزويدها بشاشة ترفيه تدعم أنظمة أندرويد وأبل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد مريحة، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيك.

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