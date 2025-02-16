هل تتراجع أسعار هذه السيارات بعد انضمام أوبترا وإمجراند للسوق المصري؟

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كتب - محمد جمال:

انضمت قبل أسابيع قليلة، السيارة جيلي إمجراند الجديدة إلى سوق السيارات المصري، ثم بعد أيام انطلقت شيفرولية أوبترا، وكلا السيارتين ينتمي إلى قطاع السيدان العائلي، ويتم تجميعهما في مصر.

ومع طرح السيارتين المجمعتين، يتوقع خبراء أن تواجه عددا من السيارات المتواجدة بنفس الفئة والشريحة السعرية ضغوطًا قوية، وذلك للتسعير المنافس الذي طرحت به السيارتين الجديدتين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات المنافسة لأوبترا وإمجراند بمصر:

هيونداي إلنترا AD

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 المجمعة محليًا في السوق المصري من 990 ألف جنيه للفئة Smart الأولى، والفئة Modern الثانية مليون و70 ألف جنيه، والفئة الثالثة Topline مليون و175 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على محرك 1600 سي سي بقوة 127,5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 خلال فبراير الجاري من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 780 ألف جنيه للفئة الأولى،و 810 ألف جنيه للفئة الثانية، و 855 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 875 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 910 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 السيدان العائلية الصينية موديل 2025 بالسوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

تعتمد MG5 موديل 2024 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

بلغ طول MG5 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما قدمت بعرض 1.81 متر وارتفاع 1.48 متر.

بايك U5 Plus

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.قبل يوم واحد

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

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