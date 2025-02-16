قبل طرح النسخة الأحدث| تعرف على آخر سعر معلن لـ"نيسان قشقاي" بمصر

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بمصر، لإطلاق السيارة "قشقاي" Qashqai الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV نسخة الفيس ليفت في السوق المحلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقبل النسخة الأحدث، سبق وأن توفرت قشقاي من نيسان اليابانية بالسوق المصري بـ4 فئات من التجهزات، وكانت أسعارها وفقًا لآخر قائمة معلنة تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Accenta، والفئة Accenta 2T الثانية مليون و470 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة Tekna من قشقاي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي مليون و530 ألف جنيه، فيم الفئة Tekna 2T الرابعة الأعلى تجهيزًا بمليون و550 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان قشقاي بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد نيسان قشقاي

يقدم الجيل الثالث من قشقاي بطول 4425 مم، عرض 1848 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2665 مم، ارتفاع السيارة الكلى عن الأرض 1625 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة.

منظومة القوة بقشقاي

يعتمد الجيل الجديد من قشقاي على محرك تربو 4 سلندر سعة 1300 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بقوة 148 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر. سيارة نيسان الجديدة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، تستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تجهيزات الأمان بقشقاي

قشقاي الجديدة تقدم بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان من بينها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA.

تجهيزات نيسان قشقاي

قشقاي الجديدة تقدم بمقصورة مجهزة، بمشغل للصوت بالفئة الاولي بتحكم يدوي، بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الثانية و 9 بوصة بالفئة الأعلى تجهيزاً تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، شاشة معلومات لعرض البيانات أمام السائق قياس 7 بوصة بالنسخة الاولي والثانية.

تقدم النسخة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة بشاشة معلومات ديجيتال قياس 12.3 بوصة، مقاعد أمامية يمكن التحكم بها كهربائياً تدعم خاصية التدفئة والتدليك، دعم أسفل الظهر بمقعد السائق، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، زجاج خلفي ملون، خاصية تثبيت السرعة، فتحة سقف بانوراميه.

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