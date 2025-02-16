أوبل تستعد للكشف عن جراند لاند الجديد كليًا بمصر

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة أوبل في مصر، لطرح الجيل الثاني من أوبل جراند لاند التي تنتمي للفئة المدمجة من الموديلات الـSUV بالسوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التي يقدم بها الجيل الجديد من جراند لاند الجديدة:

منظومة القوة

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة في السوق الأوروبي بنظام دفع هجين خفيف، ويشمل محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بقوة 136 حصان، ونظام هجين خفيف بقوة 48 فولت.

ويتوفر منها نسخة كهربائية بالكامل، تقدم خيارًا بين بطارية 73 كيلووات ساعة أو 98 كيلووات ساعة وباستخدام منصة 400 فولت، يمكن لهذه السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر حتى 160 كيلووات بمدى سير يصل إلى 700 كيلومتر.

تصميم السيارة الخارجي

صُمم الجيل الجديد من جراند لاند بشعار مضاءً في المقدمة على نمط "Vizor" إلى جانب إضاءة Intelli-Lux Pixel Matrix HD، وسقف إنسيابي ثنائي اللون وخطوط حادة لقوس العجلات، وشريط إضاءة كامل بعرض صندوق الأمتعة.

بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي، وأجهزة استشعار ركن السيارة الأمامية والخلفية، والدخول والخروج بدون مفتاح، والتحكم في المناخ ثنائي المناطق، والمصابيح الأمامية LED وعجلات مقاس 19 بوصة والمصابيح الأمامية LED وعجلات مقاس 19 بوصة.

ومقارنة بالطراز السابق، يأتي الجيل الجديد من جراند لاند أكبر بشكل ملحوظ، حيث اكتسبت 173 ملم إضافية في الطول الإجمالي، و19 ملم في الارتفاع، و64 ملم في العرض، فيما يقدم الجيل الحالي بطول (4650 ملم)، وعرض (1905 ملم)، وارتفاع (1660 ملم)، وقاعدة عجلات تبلغ (2784 ملم).

التجهيزات والتصميم الداخلي لجراند لاند

جاء تصميم مقصورة جراند لاند مليئ بالتحديثات، وفي مقدمتها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مقاس 16 بوصة، وشاشة عرض أمامية، وحصلت مقاعد الجيل الجديد من جراند لاند على مساند جانبية كهربائية وتهوية بالإضافة إلى وظيفة التدليك، وفتحة في المقاعد الأمامية، وصندوق خلفي سعة 550 لترًا.

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