بعد تراجعها 100 ألف جنيه.. ما السيارات المنافسة لـ"تويوتا كورولا" في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل 2025 خلال شهر فبراير الجاري، بقيم تتراوح بين 90 و100 ألف جنيه.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة عبر الموقع الرسمي لتويوتا إيجيبت، فقد تراجعت أسعار الفئة الأولى من كورولا إلى مليون و300 ألف جنيه بدلًا من مليون و400 ألف جنيه، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديدة مليون و400 ألف جنيه مقارنة بمليون و490 ألف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه مقابل مليون و600 ألف جنيه سابقًا، والفئة الرابعة تراجعت إلى مليون و600 ألف جنيه بعد أنا كانت تباع نظير مليون و700 ألف جنيه.

أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 بات سعرها الجديد مليون و650 ألف جنيه مقارنة بمليون و750 ألف جنيه سابقًا.

ومع انخفاض أسعار كورولا الجديدة تواجه عددا من السيارات المنافسة لها ضغوطًا قوية، وخاصة التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

إم جي 6

تعمل السيارة MG-6 السيدان بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.

تقدم إم جي 6 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و260 ألف جنيه.

فيات تيبو

تقدم تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تقدم الفئة الأولى Entry Grade القياسية من تيبو 2024 السيدان الجديدة بسعر رسمي مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية Highline الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و375 ألف جنيه.

كيا جراند سيراتو

تقدم كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصان، عزم 155 نيوتن.متر يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. تسارع سيارة هيونداي من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.6 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س، تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 متر.

تتوفر جراند سيراتو الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,299,900 جنيه للفئة الأولى، و1,429,900 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة تباع 1,499,900 جنيه.

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