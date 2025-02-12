انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل 2025 خلال شهر فبراير الجاري، بقيم تتراوح بين 90 و100 ألف جنيه.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة عبر الموقع الرسمي لتويوتا إيجيبت، فقد تراجعت أسعار الفئة الأولى من كورولا إلى مليون و300 ألف جنيه بدلًا من مليون و400 ألف جنيه، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديدة مليون و400 ألف جنيه مقارنة بمليون و490 ألف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه مقابل مليون و600 ألف جنيه سابقًا، والفئة الرابعة تراجعت إلى مليون و600 ألف جنيه بعد أنا كانت تباع نظير مليون و700 ألف جنيه.

أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 بات سعرها الجديد مليون و650 ألف جنيه مقارنة بمليون و750 ألف جنيه سابقًا.

تقدم تويوتا كورولا الجديدة على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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