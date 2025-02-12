أكثر سيارات فولكس فاجن مبيعًا بالعالم تتوفر في مصر بهذا السعر

انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

كشفت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا بأسواق العالم خلال عام 2024.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير لها، أن فولكس فاجن تيجوان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات كانت واحدة من أكثر السيارات مبيعًا خلال العالم المنقضي، وحلت في الترتيب العاشر.

وبحسب تقرير "F2M" الذي يستند إلى بيانات المبيعات الصادرة عن شركات السيارات ووكلائها في أسواق 162 دولة، فقد بلغ إجمالي مبيعات فولكس فاجن تيجوان 543.351 سيارة بنسبة نمو 10.5%.

تتوفر فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 في السوق المصري من خلال الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الألمانية.

تقدم فولكس فاجن تيجوان لعملاء السوق المصري خلال شهر فبراير الجاري بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي مليونين و650 ألف جنيه.

نسخة فولكس فاجن المتاحة في مصر، تأتي بتصميم أكثر جاذبية، حيث استبدل شبك التهوية الأمامي التقليدي بشريط أفقي مغطى بالزجاج، ومصابيح رئيسية فئة Matrix LED ضمن التجهيزات الإضافية، بخلاف الشريط الضوئي LED الممتد بعرض مقدمة السيارة.

ومن اللمسات الجديدة، العجلات الرياضية قياس 19 بوصة، وقضبان التثبيت أعلى السقف ذات اللون الفضي، وأيضا الصادمين الرياضيين بالفئة R-Line، والشريط الضوئي الخلفي فئة LED الممتد بعرض السيارة، والمصباحين الخلفيين فئة LED بتصميم ثلاثي الأبعاد.

تقدم تيجوان الجديدة بطول يبلغ 4.539 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1.842 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1.657 ملم، أما قاعدة العجلات فاحتفظت بالطول السابق نفسه الذي يبلغ 2.681 ملم.

مقصورة السيارة تعتمد على شاشة لمسية قياس 12.9 بوصة تدعم أنظمة كار بلاي وأندرويد أوتو. وأيضًا لوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 10.25 بوصة تعزز من الطابع العصري وتكمل الطلة التقنية المتطورة بوجه عام.

تعتمد تيجوان الجديدة على محرك فئة TSI سعة 1.4 لترات يولد 150 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، بنظام الجر الأمامي، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تجهيزات السلامة والأمان، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ونظام مانع الانغلاق المكابح (ABS)، ومانع تمايل السيارة (ASR)، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC).

كما تمتلك السيارة ترس تفاضلي إلكتروني (EDL)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونقاط تثبيت "أيزوفيكس" لمقاعد الأطفال، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية متعددة الاستخدامات، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

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