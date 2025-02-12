بعد وقف إنتاج F3.. سيارة في مصر تحصل على لقب أرخص سيدان عائلية

انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

قررت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى وكينج لونج وفورثينج الصينية ولادا الروسية، وقف إنتاج السيارة بي واي دي F3 نهائيًا بالسوق المصري.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن خطوط إنتاج بي واي دي F3 في مصر ستتوقف بنهاية الربع الأول من 2025، على أن تكون هناك سيارة بديلة لها بنفس المدى السعري.

ومع توقف إنتاج بي واي دي F3 المجمعة محليًا المصنفة كأرخص سيارة سيدان بمصر، تصبح شيري أريزو 5 السيدان العائلية المجمعة محليًا أرخص سيدان زيرو بمصر خلال الفترة الحالية.

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مواصفات شيري أريزو 5 الجديدة بالسوق المصري:

أداء محرك شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتقف أريزو 5 المحلية التي اعتمدها جي بي غبور أوتو بديلًا لسيارة هيونداي فيرنا على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.

أنظمة أمان شيري أريزو 5

تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات وتجهيزات شيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

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