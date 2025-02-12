فولفو تطلق سيارتها EX30 للطرق الوعرة بـ3 ملايين جنيه.. صور

أكثر سيارات فولكس فاجن مبيعًا بالعالم تتوفر في مصر بهذا السعر

انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة وتطوير السيارات الفارهة، عن إطلاق الموديل Cross Country الجديد المخصص للطرق الوعرة من سيارتها EX30 الـSUV الكهربائية.

ووفقًا للمعلن من الشركة السويدية فإن فولفو EX30 الجديدة ستباع بأسعار تبدأ من 57 ألف و290 يورو (ثلاثة ملايين جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارة الطرق الوعرة EX30 Cross Country المدمجة تختلف عن النسخة العادية من خلال الخلوص الأرضي الأكبر بمقدار 19 سم والعجلات الخاصة خماسية الشعب، بالإضافة إلى الإطارات الخاصة الاختيارية مقاس 18 بوصة والمخصصة للطرق الوعرة.

ويتم التأكيد على الطابع الوعر للسيارة EX30 Cross Country الجديدة من خلال واقيات الطين وحامل السقف وسلة السقف، في حين تكتسي المصدات الأمامية والخلفية باللون الرمادي المطفأ.

دفع رباعي

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة EX30 Cross Country الجديدة على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 315 كيلووات/428 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 543 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحركين مع نظام الدفع الرباعي وبطارية سعة 69 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 427 كلم.

ويتم شحن البطارية بقدرة حتى 153 كيلووات، مما يتيح شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 26 دقيقة فقط.

اقرأ أيضًا:

قبل وقف إنتاجها.. كيف تشتري بي واي دي F3 بقسط شهري 6 آلاف جنيه؟

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

روكس 01 سيارة جديدة في مصر تسير 1115 كم بخزان وقود - التفاصيل

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

كيف يمكن زيادة عدد أحصنة محرك السيارة بخطوات بسيطة؟