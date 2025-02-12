نيو الصينية تقدم سيارتها Firefly الكهربائية الصغيرة بالأسواق.. صور

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بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "نيو" الصينية لصناعة السيارات، النقاب عن سيارتها الكهربائية Firefly الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية Firefly الجديدة تأتي بطول 4.003 ملم وعرض 1.781 ملم وارتفاع 1.557 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2.615 ملم.

وتتميز السيارة الصغيرة بتصميم يمزج بين ملامح عصرية وقسمات الريترو الكلاسيكية مع شبكة مبرد مغلقة وكشافات على شكل حلقات ثلاثية، فضلا عن سقف باللون الأسود كتجهيز اختياري.

وتتألق المؤخرة بالمصابيح الثلاثية على كل جانب، مع مظهر مميز للمئزر الخلفي.

وتسع المقصورة الداخلية ما يصل إلى 5 أشخاص، بينما يسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 1.250 لترا، بالإضافة إلى 92 لترا تحت الغطاء الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Firefly الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصان، كما تصل السيارة البالغ وزنها 1.492 كجم إلى مدى سير يبلغ نحو 300 كلم.

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