كيا سيراتو 2017 تباع في سوق المستعمل بهذا السعر؟

انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري طوال الوقت عن السيارات المستعملة الاعتمادية، وتعد الطرازات الكورية على رأس هذه العلامات لتاريخها الكبير بالشارع المصري.

وتعد كيا سيراتو واحدة من الطرازات الكورية التي يسعى الكثير من المقبلين لشرائها، للتاريخ الكبير للسيارة بالشارع المصري بفضل توافر قطع الغيار الخاصة بها فضلًا توافر مراكز صيانتها بكثرة وقلة تكلفة صيانتها و كثرة الطلب عليها عند إعادة البيع.

يبلغ متوسط سعر كيا سيراتو 2017 الفئة الكاملة في سوق "كسر الزيرو" جنيه 820 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر والتجهيزات في السعر النهائي.

ويرصد التقرير التالي مواصفات كيا سيراتو المتاحة بسوق السيارات المستعملة:

تعتمد سيراتو 2017 على محرك سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بمحرك أوتوماتيك من ست سرعات، ويبلغ وزنها الإجمالي وهي فارغة 1.392 كجم.

تتميز سيراتو بتجهيزات داخلية لتضيف مزيد من الراحة والرفاهية، من خلال زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وتحكم كهربائي بالمرايات الجانبية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، واستشعار ركن أمامي وخلفي وكاميرا خلفية.

وتتمتع سيارة كيا بشكل خارجي أنيق ومصابيح أمامية LED عريضة عن سابقتها، يتوسطها شبكة كيا المميزة "أنف النمر" بالإضافة إلى الشكل الخارجي الانسيابي التي يتميز به هيكل السيارة.

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