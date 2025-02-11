سيارة TOGG التركية| هدية أردوغان لمن يزوره من زعماء العالم.. ما قصتها؟

القاهرة - (مصراوي):

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إهداء السيارة "توج" TOGG الكهربائية تركية الصنع، إلى رؤساء وأمراء ومسؤولي جمهوريات وممالك وإمارات بعدد من دول العالم.

وأعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن أردوغان أهدى السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، نسخة من "توج" التي تعد أول سيارة صناعة تركية 100 بالمئة، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة كوالالمبور.

وسبق أن أهدى الرئيس التركي عدد من الزعماء نسخًا من "توج" في مناسبات مختلفة، أبرزهم، الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، والأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر.

كما وأهديت "توج" إلى سادير جاباروف، رئيس دولة قيرجيزستان؛ وأيضًا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والذي حرص على تجربة قيادة السيارة على هامش زيارة إلى تركيا في عام 2023.

المواصفات التفصيلية للسيارة الكهربائية "TOGG":

السيارة التركية الأولى تأتي بنظام دفع كهربائي بالكامل مع خاصية دفع العجلات الأربعة، وتقدم بخيارين من سعة البطاريات، الأولى تتيح للسيارة قطع مسافة 300 كم قبل إعادة الشحن، والخيار الأعلى يتيح قطع 480 كيلو متر تقريبًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يمكن شحن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بخاصية الشحن السريع وصولاً لـ80% خلال 30 دقيقة فق، تقدم السيارة التركية مع ضمان 8 سنوات على البطارية الكهربائية.

السيارة التركية تقدم بأسلوبين للدفع الأول خلفي يدفعها محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة تصل لـ200 حصان تقريًا.

بينما تزود الطرازات الأعلى مزودة بمحركين كهربائية الأول أمامي والثاني خلفي يدفعان عجلات السيارة الأربعة، يولدان قوة إجمالية مضاعفة مقارنة بالنسخ لأساسية تصل لـ400 حصان.

يمكن للنسخ الأساسية من السيارة أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، بينما تتجاوز النسخة عالية الأداء رباعية الدفع هذا الرقم لتصل إلى النقطة 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

تقدم مقصورة السيارة التركية بالعديد من المواصفات التكنولوجية العالية، منها شاشة ترفيه تعمل باللمس، بالإضافة إلى شاشة إضافية تعمل باللمس أيضاً للتحكم في بعض الوظائف الإضافية مثل التحكم في طقس المقصورة.

اختارت الشركة التركية تزويد سيارتها بأحدث أنظمة القيادة المساعدة منها، Slow Traffic Pilot، والتي تدخل السيارة التركية لعالم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، وتقول الشركة أنها ستجعل TOGG مستقبليًا من التحول إلى مستوي القيادة الذاتي الثالث لسهولة إجراء تحديثات مباشرة لإدخال تحسينات مستمرة على برنامجها.

سيارة TOGG مزودة أيضًا بقدرات ذكية فهي تمكن ركابها من الدردشة مع الأجهزة الذكية في المنازل، كما أنها ستتوفر خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.

وفي أول كشف رسمي عن TOGG أعلنت الشركة التركية أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي ستبدأ من 49 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (مليونين و473 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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