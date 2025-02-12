انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

قدمت مجموعة نور الدين الشريف الوكيل المحلي لعلامة ROX بالسوق المصري، أحدث طرازاتها محليًا ROX 01 الـ SUV الرياضية التي تعمل بتقنية REEV خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات الكاملة روكس 01 الجديدة التي تطرح بالسوق المصري لأول مرة:

منظومة القوة في روكس 01 الجديدة

تأتي روكس 01 الجديدة بمحرك 1.5 لتر تربو يعمل كمولد للكهرباء، و تتكون المنظومة الكهربائية من محركين كهربائيين و نظام دفع كلي للعجلات بقوة إجمالية 470 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن متر، مع حزمة بطاريات بسعة 56 كيلو واط/الساعة والتي تستطيع السير لمسافة 235 كم بالشحنة الواحدة، وتقدم المنظومة بالكامل مدى سير يزيد عن 1100 كم و تنطلق من 0-100 كم/الساعة في 5.5 ثانية فقط.

تم تجهيز ROX 01 بنظام تعليق أمامي Double Wishbone مصنوع من الألمنيوم، ونظام تعليق خلفي H-Arm Alloy Multi-Link، وتأتي مزودة بنظام دفع رباعي (AWD) لضمان التحكم بالسيارة في جميع الظروف.

المقصورة الداخلية والتجهيزات

جهزت المقصورة الداخلية للسيارة بخيارين من عدد المقاعد، الأولى تتسع لـ6 ركاب بنظام توزيع ثنائي للمقاعد بثلاثة صفوف، والثانية تتسع لـ7 ركاب بنظام توزيع ثنائي للصفين الأول والثاني وكنبة ثلاثية بالصف الثالث.

تأتي 01 مزودة بشاشات رقمية متعددة، تشمل شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة مقاس 15.7 بوصة بدقة 3K، كما تم تجهيز السيارة بنظام ترفيهي للمقاعد الخلفية بشاشة 15.6 بوصة، بالإضافة إلى 6 منافذ USB من نوع Type-C وType-A.

مواصفات السلامة والأمان

تأتي روكس 01 بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان وفي مقدمتها وسائد هواء أمامية وجانبية لمقاعد الصف الأول، ووسائد ستارية عند جميع النوافذ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وثبات إلكتروني ESP ، فرامل يد كهربائية EPB، نظام إعادة توليد قوة الفرامل، مثبت سرعة تكيفي، تحذير من السيارات عند الرجوع للخلف RCTA، عدد 5 رادار الموجات المليمترية، رادار موجات فوق الصوتية (عدد 6 أمامي و6 خلفي)، عدد 2 كاميرا أمامية و 4 كاميرا خلفية برؤية HD بزاوية 360ﹾ، تنبيه عند الانحراف عن الحارة المرورية، مساعد للبقاء في منتصف الحارة المرورية، نظام للتدخل قبل انقلاب السيارة RMI.

كما زودت 01 بنظام ثبات وجر ديناميكي DST، ونظام التحكم في الجر TCS، وتحكم ديناميكي في السيارة VDC، ونظام ثبات على المنحدرات HHC، ونظام تحكم عند نزول منحدر HDC، وخاصية التعليق التلقائي Auto Hold، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات TPMS.

الضمان

يقدم الوكيل المحلي السيارة روكس 01 الجديدة بضمان 5 سنوات أو 150,000 كم على السيارة، وضمان 8 سنوات أو 240,000 كم على البطارية، وخدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كم.

ومن المقرر أن يعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن تفاصيل الأسعار والفئات خلال أياما قليلة.

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