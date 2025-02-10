مع خروج بي واي دي F3 من السوق| هل تصبح هذه أرخص سيارة "سيدان" في مصر؟

كتب - محمود أمين:

في خطوة مفاجئة، أعلن وكيل بي واي دي المحلي عن قرار إيقاف إنتاج طراز F3، الذي ظل لسنوات طويلة من أبرز الخيارات الاقتصادية في فئة السيارات السيدان في السوق المصري.

يأتي قرار وقف بي واي دي F3 مع اقتراب طرح سيارة جديدة مجمعة محليًا، والتي يمكن أن تحل محل سيارة بي واي دي كأرخص خيار "سيدان" اقتصادي في مصر.

وبحسب المؤشرات، يبدوا أن سيارة بروتون ساجا الماليزية، التي ستبدأ شركة عز العرب السويدي في تصنيعها محليًا خلال أسابيع قليلة، ستكون أرخص سيارة سيدان في مصر خلال عام 2025 الجاري.

نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

بروتون ساجا تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر، تقدم أداءً جيدًا مع قوة تصل إلى 95 حصانًا وعزم أقصى قدره 120 نيوتن متر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للباحثين عن سيارة اقتصادية مع أداء مقبول.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، ويسمح لها هذا النظام بالتسارع من الثبات حتى 100 كم/ساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155 كم/ساعة.

تأتي بروتون ساجا بأبعاد يبلغ طولها 4,200 ملم، عرضها 1,600 ملم، وارتفاعها 1,500 ملم. تتمتع السيارة بارتفاع خلوص أرضي يصل إلى 171 ملم، ما يجعلها مناسبة للقيادة في مختلف الطرق. أما بالنسبة لمساحة التخزين، فتوفر السيارة "الشنطة" بسعة 413 لترًا.

من حيث التجهيزات، تم تزويد ساجا بعدد من التقنيات الحديثة وأدوات الأمان. تضم السيارة وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أنظمة فرامل مساعدة مثل ABS وEBD وBA. كما تحتوي على حساسات ركن خلفية وكاميرا.

بالنسبة للتجهيزات الترفيهية، تقدم ساجا شاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 7 بوصة، وتدعم العديد من الوسائط بما في ذلك مشغل CD/MP3 وراديو، بالإضافة إلى مدخل USB وبلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية. أيضًا، تم تزويد السيارة بمخرج كهرباء 12V.

ويتوقع بحسب خبراء في سوق السيارات أن تتراوح بروتون ساجا بين 600 و 700 ألف جنيه، وهو ما يجعلها منافسًا قويًا في فئة السيارات السيدان ذات الأسعار الاقتصادية، وقد تكون أرخص سيارة تنتمي لهذه الفئة.

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