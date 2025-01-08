20 صورة لأرخص سيارة كهربائية جديدة في مصر 2025

تعرف على أرخص سيارة تقدمها هافال الصينية بمصر في 2025

إم جي تطلق أحدث نسخة من سيارتها HS في الشرق الأوسط بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

تقدم المنصور للسيارات أول سيارة كهربائية للعلامة في مصر وهي إم جي 4 الجديدة موديل 2025، والتي تصنف بأنها أرخص سيارة كهربائية متاحة لعملاء سوق السيارات المصري خلال شهر يناير 2025 الجاري.

تتوفر إم جي 4 موديل 2025 الكهربائية الجديدة في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه للفئة الأولى Standard، وبلغ سعر الفئة Luxury الأعلى مليون 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 4 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يتمتع كل من يشتري إم جي 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة "Infinity" لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم

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