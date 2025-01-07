الزيادات تضرب أسعار عدد من سيارات إم جي في مصر.. وصلت 67 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي في مصر، عن تطبيق زيادات سعرية جديدة على عدد من طرازاتها مع بداية عام 2025 الجاري.

شملت الزيادة أربع سيارات من العلامة الصينية هي: "إم جي 6"، و"RX5 بلس"، و"إم جي ZS" و"إم جي 7"، حيث تراوحت بين 10 آلاف وحتى 67 ألف جنيه.

يأتي ذكل بينما استقرت أسعار الطرازات الأربعة الأخرى المتاحة للعلامة في مصر وهي "إم جي 5"، و"إم جي HS"، و"إم جي ONE"، و"إم جي 4".

وفيما يلي رصد للسيارات التي ارتفعت أسعارها:

إم جي 6

شهدت فئات "إم جي 6" موديل 2025 زيادة قدرها 30 ألف جنيه لجميع الفئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى -فرش أسود: 1,280,000 جنيه

الفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

ارتفع سعر فئات "إم جي RX5 بلس" موديل 2025 بمقدار 10 آلاف جنيه لكل فئة، لتصبح الأسعار كما يلي:

الفئة الأولي : 1,500,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,550,000 جنيه

إم جي ZS

ارتفعت أسعار "إم جي ZS" موديل 2025، بنسب متفاوتة، أسعار الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولي: 1,050,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثانية (بكماليات): 1,075,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثالثة : 1,100,000 جنيه (زيادة 25 ألف جنيه)

إم جي 7

أخر سيارات إم جي، تم طرحها في مصر، شهدت زيادات أيضاً في الأسعار، حيث ارتفع سعر فئتها الوحيدة من 1,599,000 جنيه إلى 1,665,990 جنيه، أي بزيادة قدرها 66,990 جنيه.

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