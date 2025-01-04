بعد الزيادة.. أسعار ومواصفات أودي Q3 موديل 2025 بمصر

كتب - محمد جمال:

كشفت الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة أودي الألمانية في مصر عن أسعار Q3 الكروس أوفر مع انطلاق العام 2025 الجاري.

ارتفعت أسعار Q3 موديل 2025 الجديدة بقيمة تتراوح بين 60 إلى 80 ألف جنيه؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أودي Q3 الجديدة بمصر:

الأبعاد

قدمت أودي Q3 بطول 4.48 متر من ضمنه 2.68 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.85 متر وارتفاع 1.61 متر.

بينما بلغ طول Q3 سبورت باك 4.50 متر مع الاحتفاظ بنفس طول قاعدة العجلات وعرض 1.84 متر وارتفاع 1.56 متر.

أداء المحرك

حملت Q3 محرك الـTSI التربو سعة 1400 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان.

بينما توفر اختيار بسعة 2000 سي سي لنسخة السبورت باك بقوة 180 حصان وعزم 320 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل الحركة الـS-Tronic ذو 6 سرعات ونظام كواترو للدفع الكلي.

الأمان

جهزت الكروس أوفر الألمانية قياسياً بست وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأمامية جانبية وستائرية مع ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات وTPMS لمراقبة ضغط الإطارات فضلاً عن حساسات ركن أمامية وخلفية بكاميرا في الخلف.

التجهيزات

حصلت السيارة قياسياً على حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية ذات الإشارات المتحركة ومرايا جانبية بطي كهربائي وتسخين وتعتيم ذاتي كما تعتمد على جنوط قياس 18 بوصة.

ومن الداخل قدمت فئة Q3 Advanced الأولى بدعم للقطنية بالمقاعد الأمامية وتحكم كهربائي من ناحية السائق وإضاءة داخلية محيطية وتكييف ثنائي المناطق مع تغطية جلدية لعجلة القيادة والمقاعد فضلاً عن مثبت سرعة وتشغيل وتبطيل ذاتي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما شملت إضافات الفئة الثانية نظام اختيار وضعية القيادة والركن الذاتي وتحكم كهربائي لمقعد الراكب الأمامي ولمسات مختلفة ضمن باقة S Line بجانب فتحة سقف بانورامية.

الأسعار

تبدأ أسعار أودي Q3 الرسمية من 2 مليون 450 ألف جنيه للفئة الأولى advanced، فيما تأتي الفئة الثانية s- line بسعر 2 مليون 670 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما نسخة سبورت باك فتبدأ رسمياً من 2 مليون 850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بلاك إيدشن فتقدم مقابل 3 مليون 925 ألف جنيه، والفئة سبورت باك s-line سعرها 3 مليون و800 ألف جنيه.

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