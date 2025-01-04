"لينك آند كو" تطلق سيارتها 01 الجديدة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "لينك آند كو" (Lynk & Co) عن إطلاق سيارتها 01 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من موديلات SUV.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها 01 الجديدة تتميز بملامح أنيقة تتمثل في شبكة المبرد المطلية باللون الأسود اللامع والعجلات الجديدة، بالإضافة إلى الشكل الجديد للمصابيح الخلفية العاملة بتقنية LED.

كما تنضم لبرنامج الطلاء ألوان مثل Crystal White وSparkling Black و Mineral Green Metallic.

وتأتي السيارة 01 الجديدة بطول 50ر4 متر، وتوفر مساحة لخمسة أشخاص وتقف على قاعدة عجلات بطول 73ر2 متر تؤهلها لسعة 466 لترا من الأمتعة.

دفع هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين Plug-In بقوة 206 كيلووات/276 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 535 نيوتن متر، في حين يبلغ مدى السير 75 كلم.

وتعتمد السيارة على مجموعة من أحدث التقنيات في المقصورة الداخلية مثل نظام الملتيميديا المطور، مع شاشة HD لمسية قياس 4ر15 بوصة، ورقاقة Qualcomm Snapdragon 8155.

وتتسع باقة التجهيزات القياسية للسيارة بسقف بانورامي ضخم ونظام إلكتروني للتحكم في مسافة الأمان وقمرة قيادة رقمية.