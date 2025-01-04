ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 2.7% العام الماضي

ديترويت - (أ ب):

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 7ر2% خلال العام الماضي مع تراجع الأسعار فضلا عن انخفاض أسعار الفائدة قليلا، وهو ما جعل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات والشاحنات تباع بأسعار معقولة بشكل أكبر.

ويقول محللو الصناعة إن تخفيضات مثل الخصومات أو التمويل منخفض الفائدة ستتحسن خلال عام 2025، حيث سيتم تقديم أفضل الصفقات من وكالات السيارات التي تمثل شركات صناعة السيارات التي واجهت صعوبات في عام 2024 .

وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات التي بلغ متوسط سعرها 47 ألف دولار، باعت شركات صناعة السيارات أكثر قليلا من 16 مليون سيارة في الولايات المتحدة في العام الماضي، حسبما قال موقع "موتور انتليجنس" أمس الجمعة.

وكان هذا أفضل عام في المبيعات منذ 2019، قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 27% مقارنة بما كانت عليه في 2019 .

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 8ر8% خلال العام الماضي، إلى أقل قليلا من 3ر1 مليون سيارة، لتتفوق على الرقم القياسي المسجل في عام 2023 البالغ 19ر1 مليون سيارة.

وقد كان هذا نموا أبطأ مقارنة بالزيادة التي بلغت 47% المسجلة في 2023. وتواجه السيارت الكهربائية مستقبلا غامضا مع إمكانية قيام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإلغاء إعفاء ضريبي بقيمة 7500 دولار عندما يتولى السلطة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وواصلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء انتشارها المتزايد، مع بيع أكثر من 6ر1 مليون سيارة، بزيادة بنسبة 36% عن مبيعات عام 2023.