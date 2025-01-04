تراجع إنتاج مصنع تسلا في شنجهاي للمرة الأولى على الإطلاق

شنجهاي - (د ب أ):

تراجع إنتاج مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في شنجهاي العام الماضي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، منذ بدء تشغيل المصنع في عام 2020، في مؤشر قوي على احتدام التنافس المحلي وفتور الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

وبحسب بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية، التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، بلغ إنتاج المصنع 916 ألفا و660 سيارة كهربائية عام 2024، في تراجع نسبته 3% مقارنة بالعام السابق عليه.

وظل حجم إنتاج المصنع الشهر الماضي مستقرا مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث بلغ 93 الف و766 سيارة من طرازي موديل 3 السيدان، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات موديل واي.

وأعلنت تسلا أمس تسجيل أول تراجع سنوي للمبيعات منذ تسع سنوات خلال العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن مبيعات الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت 495570 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات العام الماضي إلى 79ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1ر1% عن 2023 الذي سجل مبيعات قدرها 81ر1 مليون سيارة، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وباقي أسواق العالم.

وجاءت زيادة مبيعات تسلا خلال الربع الأخير على حساب الأسعار حيث أشار محللو شركة فاكتسيت إلى انخفاض متوسط أسعار سيارات تسلا إلى نحو 41 ألف دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل.

يذكر أن تسلا توقعت في 2022 نمو مبيعاتها بنحو 50% سنويا خلال أغلب السنوات التالية، لكن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح نتيجة تقادم طرزها و تزايد المنافسة من جانب شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.