بعد ارتفاع أسعارها.. أبرز منافسي بي واي دي F3 الجديدة في مصر

بعد الزيادات الأخيرة.. ما أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي "BYD" الصينية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة F3 سيدان العائلية الصغيرة بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

بي واي دي F3 موديل 2025 المزودة بناقل حركة يدوي أصبح سعرها بعد الزيادة 650 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك سعرها 730 ألف جنيه.

وبعد ارتفاع أسعار F3 لازالت السيارة المجمعة محليًا الأرخص سعرًا بفئتها، فضلًا عن أنها لا تزال تتنافس مع السيارات التي تندرج معها بنفس الفئة والشريحة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي بي واي دي F3 الجديدة بسوق السيارات المصري:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار أريزو 5 موديل 2025 خلال يناير الجاري من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 715 ألفا جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 745 ألفا جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

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