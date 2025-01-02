ارتفاع أسعار سيارات هيونداي الجديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو الوكيل المحلي لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة بأسعار عدد من طرازات العلامة الكورية الجنوبية بالسوق المحلي خلال شهر يناير الجاري.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة التي أرسلها الوكيل المحلي إلى شبكة موزعيه بأنحاء الجمهورية، فقد تراوحت نسب الزيادة بين بين 15 إلى 50 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات هيونداي الجديدة بالسوق المصري:

هيونداي أكسنت RB

ارتفعت أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها 795 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 825 ألف جنيه، والفئة الثالثة 870 ألف جنيه، والفئة الرابعة 890 ألف جنيه، والفئة الخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا AD

ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا AD الجديدة بقيمة تصل لـ 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من 990 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و70 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون و175 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

هيونداي توسان NX4e

ارتفعت أسعار هيونداي توسان NX4e الجديدة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون و890 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE وتصل إلى 2 مليون جنيه للفئةREDLINE، و 2 مليون و230 ألف جنيه للفئة NIGHT، و2 مليون و400 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و575 ألف جنيه للفئة NLINE (AWD).

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