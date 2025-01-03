بعد ضبط عدد من المتهمين.. ما عقوبة طمس لوحات السيارات؟

كتب - محمد جمال:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل واقعة طمس لوحات سيارات، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظتي الجيزة والغربية.

نجحت الأجهزة الأمنية بعد تحريات مكثفة من ضبط السيارتين وقائديهما، حيث أظهرت الفحوصات أن إحدى السيارتين لا يوجد بها أي طمس باللوحات المعدنية، بينما تبين أن السيارة الأخرى ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها طمس لوحاتها المعدنية وعدم حمل قائدها تراخيص قيادة أو سير.

ويلجأ لها البعض لتفادي رصد المخالفات أو التعرف عليهم في حال ارتكابهم لمخالفات مرورية أو حوادث، وبالتالي يحاولون تجنب ملاحقة الشرطة أو القانون، ولتفادي دفع الرسوم الخاصة بتجديد رخصة السيارة.

كما يلجأ البعض إلى هذه الحيلة لتساعدهم في استخدام السيارة في أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات أو التنقل لارتكاب أعمال إجرامية، ما يساعد على عدم التعرف عليهم بسهولة.

ماذا يقول قانون المرور في حالات طمس أو نزع لوحات السيارة؟

ينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.

أما من يقوم بتغيير لون اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة فيعاقب وفقًا لمواد أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، بدفع غرامة تتراوح من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، وهذه العقوبة يجوز التظلم والتصالح فيها.

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