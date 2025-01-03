كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو الوكيل المحلي لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة أسعار هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2025 الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تصنف أكسنت RB كأرخص سيارة جديدة تقدمها علامة هيونداي الكورية الجنوبية بالسوق المصري في 2025.

تبدأ أسعار أكسنت RB بعد الزيادة من 795 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 825 ألف جنيه، والفئة الثالثة 870 ألف جنيه، والفئة الرابعة 890 ألف جنيه، والفئة الخامسة 925 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي أكسنت RB:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 156 نيوتن.متر عند 4200 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وخزان وقود سعة 43 لتر.

تأتي هيونداي أكسنت RB بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين، وجنوط حديد مقاس 14 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومرايات جانبية أوتوماتيكية، وزجاج خلفي معتم.

تضم وسائل أمان أكسنت RB وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية.

مقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو، وبلوتوث، و4 مكبرات للصوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وUSB، وAUX، ومثبت سرعة.

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