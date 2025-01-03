نيسان تعرض نماذج سيارات من تصميم طلاب كليتها الفنية

طوكيو - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور عرض ثلاثة نماذج سيارات من تصميم طلاب الكلية الفنية لصناعة السيارات التابعة لها في اليابان خلال فعاليات معرض طوكيو للسيارات خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الحالي.

النموذج الأول صممه طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصيانة وإعادة التجهيز في كلية نيسان الفنية. وتستهدف السيارة إنتاج نسخة حديثة من السيارة كينميري سكاي لاين باستخدام الهيكل في 35 (التي كانت تباع في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2002 إلى 2007 تحت اسم إنفينتي جي35).

وأراد الطلاب أن تجذب السيارة عشاق سيارات الفترة من الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي فأطلقوا على سيارتهم الجديدة اسم إن إي يو سكاي لاين، باستخدام الحروف الأولى من كلمات نوستولوجيا وإنكوريدجمنت وأروجينتاليتي ومعناها الحنين للماضي والشجاعة والأصالة.

أما النموذج الثانئ فيجمع بين السيارة نيسان زد الحديثة والجزء الخلفي من السيارة نيسان ليف. ووفقًا لشركة نيسان، قام الطلاب بقطع أجزاء من الرفارف الخلفية وسقف السيارة Z قبل توصيل الجزء الخلفي من نيسان ليف عن طريق لحام الاثنين معًا. إلى جانب إضافة النصف الخلفي من ليف، قام الطلاب بتوسيع الرفارف الخلفية للمساعدة في تجسيد الموقف الأكثر قوة للسيارة فير ليدي زد.

وفي حين اتخذ النموذجان الأول والثاني شكلا أكثر عصرية، سعى النموذج الثالث إلى استقطاب عشاق السيارات الكلاسيكية.

واعتمد طلاب كلية نيسان الفنية للسيارات في أيشي على السيارة بي.يو 11 بلوبيرد ماكسيما واستخدموا أدوات صقل الألواح المعدنية لتحويلها إلى السيارة بلوبيرد كيوامي. وبحسب نيسان، أطلق الطلاب اسم كوايمي لأنه يعني الأقصى باللغة اليابانية لإظهار رغبتهم في الوصول إلى أقصى درجات الاتقان في كل جزء بالسيارة من الدخل والخارج وتجربة القيادة.

واحتاج النموذجان سكاي لاين وزد إلى ستة أشهر لإنتاجهما في حين تم إنتاج النموذج بلوبيرد خلال 5ر2 شهر فقط.