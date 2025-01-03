شعبة السيارات توضح أسباب تراجع أسعار بعض الموديلات في مصر

كتب - محمد جمال:

علق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على التراجعات التي طالت أسعار عدد من السيارات الجديدة بالسوق المصري خلال الساعات الأولى من عام 2025.

ويعد الإعلان عن تخفيض أسعار السيارات الجديدة بمثابة سباحة ضد التيار، وبخاصة في ظل الارتفاعات المستمرة التي تطال غالبية الطرازات المتاحة بمصر.

وقال زيتون في تصريح لـ"مصراوي"، إن تراجع أسعار بعض السيارات قد يكون بسبب نتيجة انخفاض الطلب الكبير على هذه السيارات ومحاولة من قبل الوكيل المحلي بهدف تحريك مبيعاتها.

وأضاف أن السبب الثاني وراء الانخفاض قد يكون أن المخزون الاستراتيجي من هذه السيارات لدى الوكيل المحلي كبير، ويحاول بطرق مختلفة تصريف هذا المخزون خاصة مع انتهاء العام 2024 الماضي.

وتابع عضو شعبة السيارات، أن السيارات التي تراجعت أسعارها لن يضاف عليها "أوفر برايس" وستباع بالسعر الرسمي، معلقًا " تراجع أسعار هذه السيارات وعدم فرض أوفر برايس عليها نتيجة انخفاض الإقبال عليها".

وأنهي بأن العام 2025 سيكون صعب نوعًا ما وسيشهد هذا العام ارتفاعات مستمرة وكبيرة، نتيجة الأزمات التي يعاني منها سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة.

كانت مجموعة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية، أعلن عن أسعار سيارات العلامة الصينية في مصر خلال يناير الجاري والتي شهدت انخفاضًا بأسعار عدد من الطرازات بنسب تراوحت بين 40 و60 ألف جنيه.

كما شهدت أحدث قائمة أسعار معلنة من الشركة المصرية وأوتوموتيف، عن تراجع أسعار السيارة أودي RS E-Tron GT الكهربائية الرياضية بقيمة وصل إلى 1.5 مليون جنيه بالمقارنة بآخر تسعير لها في 2024.

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