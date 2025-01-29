رئيس الأمل: ربع مليار جنيه لتصنيع سيارات فورثينج في مصر

كتب - محمد جمال:

علق المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى الصينية ولادا الروسية، على حصول المجموعة على وكالة علامة فورثينج التجارية في مصر.

وفورثينج هي إحدى العلامات الفرعية التابعة لشركة دونج فينج المملوكة للحكومة الصينية، وتقدم سيارات ركوب سيدان وSUV رياضية وMPV خدمية، إضافة إلى عدد من الطرز الكهربائية.

وقال سليمان إن الأمل للسيارات تعتزم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 250 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتركيب المعدات الخاصة بتجميع طرازين SUV لعلامة فورثينج الصينية بمصر.

وأضاف رئيس الأمل في تصريح لـ"مصراوي" أن الشركة أجرت مفاوضات مطولة مع فورثينج الصينية خلال الأسابيع الماضية للاستحواذ على وكالتها، فضلاً عن تولى عمليات استيراد وتجميع بعض الطرازات محليًا.

وأوضح أن المجموعة تعاقدت على استيراد أول دفعة من الطرازات التي سيتم اختبارها وتجميعها محليًا لعلامة "فورثينج" بمصر، ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ المصرية في غضون أسابيع.

وأشار إلى أنه من المتوقع انطلاق السيارة الأولى لعلامة فورثينج بمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، وستكون SUV رياضية متعددة الاستخدامات بطاقة إنتاجية 5 آلاف سيارة للطرزاين.

ولفت إلى أن السيارة الثانية التي ستجمع محليًا، متوقع انضامهما لسوق السيارات المصري خلال قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم بحد أقصى.

وعن الأسعار المتوقعه للطرازين، قال سليمان إن الطرازاين سيتم تقديمهما بأسعار أقل من المستوردة مقارنة بالمنافسين لهما، مؤكدًا "الأسعار ستكون في بدايات المليون جنيه".

اقرأ أيضًا:

مؤشران مهمان عند شراء إطارات جديدة لسيارتك.. احذر تجاهلهما

سألنا شات جي بي تي: ما أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر حاليًا؟

بعد تقديم شيفرولية أوبترا الجديدة| نيسان صني تواجه منافسة قوية – مقارنة