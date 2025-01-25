أسعار ومواصفات جيلي ستار راي الجديدة بالسوق المصري

الأرخص سعرًا.. 5 سيارات كروس أوفر صينية بمصر تبدأ من 795 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي الصينية في مصر، سيارتها ستار راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتوفر ستار راي ستقدم بـ4 فئات بأسعار تبدأ من مليون و 759 ألف جنيه للفئة للفئة الأولى، ومليون و 895 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و 959 ألف جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستار راي بالسوق المصري:

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

تقدم جيلي ستار راي الجديدة كليًا لعملاء السوق المصري بضمان لمدة سبع سنوات أو 250.000 كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة.

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