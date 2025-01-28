أودي تقدم سيارتها Q6 e-tron Offroad Concept الاختبارية.. صور

بـ725 ألف جنيه.. شيفرولية أوبترا الجديدة كليًا رسميًا في مصر

مصر تجني رسميًا أول ثمرة من برنامج AIDP لصناعة السيارات

إنجولشتات - (د ب أ):

كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Q6 e-tron Offroad Concept الاختبارية، التي تسعى من خلالها إلى إثبات أنه يمكن تطوير سيارة مخصصة للطرق الوعرة اعتمادا على المنصة التقنية PPE الكهربائية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الطرق الوعرة الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 380 كيلووات/516 حصان، ويمكنها تجاوز المنحدرات بنسبة تصل إلى 100% بفضل محاور البوابة المصممة حديثا.

وتهدف شركة أودي من خلال السيارة الاختبارية الجديدة إلى تقديم لمحة سريعة عن سيارتها المحتملة في فئة موديلات الطرق الوعرة؛ حيث قامت الشركة الألمانية بزيادة الخلوص الأرضي بمقدار 160 ملم واتساع المسار بمقدار 250 ملم على المحور الأمامي والخلفي.

وبينما توفر محاور البوابة العادية المزيد من عزم الدوران بمقدار 20 إلى 30% على العجلات، فإن محاور البوابة المطورة لدى شركة أودي تحقق زيادة بنسبة 50% في عزم الدوران بفضل نسبة تخفيض التروس المختارة، وهو ما أدى إلى خفض السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كلم/س، مع تجاوز المنحدرات بزاوية تصل إلى 45 درجة.

وتأتي السيارة الاختبارية مزودة بأربع مجموعات تروس مطورة حديثا بالكامل، والتي تم دمجها في حوامل العجلات على المحور الأمامي والمحور الخلفي، ولتنفيذ ذلك قامت شركة أودي بتعديل بعض وصلات التعليق.

ومن خلال الاعتماد على محاور البوابة الجديدة فقد زاد إجمالي عزم دوران العجلة إلى 13440 نيوتن متر بزيادة قدرها 4400 نيوتن متر.