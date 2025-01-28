بـ725 ألف جنيه.. شيفرولية أوبترا الجديدة كليًا رسميًا في مصر

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"تشتريها أوروبي أم تجميع محلي".. رينو تاليانت في مواجهة جيلي إمجراند

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة "شيفروليه" في مصر، عن إطلاق السيارة السيدان الجديدة كلياً "أوبترا" بشكل رسمي. سيتم تجميع السيارة محلياً في مصنع مدينة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون منافساً قوياً في فئتها. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز مواصفات السيارة الجديدة:

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 724,900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 749,900 جنيه.

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