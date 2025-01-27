بعد تجاوز الجديد مليون جنيه.. أسعار رينو داستر كسر زيرو في سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

تعتبر رينو داستر الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، من السيارات التي تتميز بقبول كبير في السوق المصري، بفضل كفاءتها الاقتصادية وتكلفتها التشغيلية المنخفضة.

ولكن مع وصول أسعار موديلات "الزيرو" إلى أكثر من مليون جنيه، أصبح البحث عن السيارات المستعملة في حالة "كسر زيرو" خيارًا بديلا.

في هذا التقرير، نستعرض مواصفات رينو داستر كسر زيرو التي تبدأ من 800 ألف جنيه:

تأتي رينو داستر بمحرك تنفس طبيعي للهواء مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

محرك السيارة يولد قوة 115 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن متر، مما يمنحها قدرة تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 11.9 ثانية. بالنسبة للسرعة القصوى، يمكن للسيارة أن تصل إلى 172 كم/س.

تتميز رينو داستر بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك 6.6 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا.

عيوب رينو داستر

على الرغم من مزاياها داستر، إلا أنها تأتي ببعض العيوب. أولاً، تعتبر أسعارها مرتفعة نوعًا ما في السوق المصري مقارنة ببعض المنافسين في فئتها.

كما أن السيارة تفتقر إلى بعض التجهيزات الترفيهية الحديثة التي قد يبحث عنها البعض، حيث تقتصر على الحد الأدنى من هذه التجهيزات.

بالإضافة إلى ذلك، يشكو بعض الركاب من عدم راحة نظام التعليق، خاصة في المقاعد الخلفية، مما قد يؤثر على تجربة القيادة لمسافات طويلة.

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