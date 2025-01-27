"يابانية وصينية وأوروبية".. سيارات سيدان تقل أسعارها عن 800 ألف جنيها

ساعات وتنطلق رسميًا في مصر.. تعرف على شيفرولية أوبترا الجديدة كليًا

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بالسوق المحلي طوال الوقت عن أرخص السيارات السيدان المتوفرة بمصر، وذلك مع الارتفاع الكبير بالأسعار سواء في سوق الزيرو أو المستعمل؛ فضلًا عن ارتفاع قيم الأوفر برايس عليها.

وتضم القائمة التالية جميع السيارات السيدان الجديدة بمصر التي تباع تحت حاجز الـ 800 ألف جنيه، وتتنوع بين يابانية وصينية وأوروبية وأسعارها تبدأ من 665 ألفا جنيه.

برتون ساجا

تباع برتون ساجا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 750 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني المجمعة محليًا في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

ميتسوبيشي أتراج

توفر ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 الجديدة في السوق المصري أمام المقبلين على الشراء بسعر رسمي 790.000 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو تاليانت

تأتي رينو تاليانت الجديدة في مصر بفئتین الأولى "ايفوليوشن" فقط سعرها لا يتجاوز 800 ألف جنيه وسعرها الرسمي 799 ألف جنيه.

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

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