خوفًا من ترامب.. نيسان اليابانية تدرس خفض إنتاج هذه السيارات

كتب- محود أمين :

تسعى شركة نيسان موتور لتبني استراتيجية مرنة في إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، في ضوء التحديات التي تواجهها في ظل السياسات الاقتصادية والتجارية الحالية.

قد تؤثر التغيرات الحالية في الحوافز الضريبية والسياسات التجارية على قرار الشركة بتسريع أو تأخير خططها لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية في أمريكا، وهو ما يعكس القلق المتزايد لدى صانعة السيارات اليابانية بسبب التغيرات في السياسة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب –بحسب بلومبرج.

تواجه نيسان صعوبة في تحديد مواعيد دقيقة لبدء إنتاج سيارات كهربائية جديدة في مصنعها بميسيسيبي، وذلك بسبب القلق من إلغاء الحوافز الضريبية الأميركية التي تدعم صناعة السيارات الكهربائية.

قال المسؤول عن التخطيط للعمليات في "نيسان" بأميركا، بونز بانديكوثيرا، إن التأثيرات المحتملة لإلغاء الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7.500 دولار يمكن أن تبطئ من معدل تبني السيارات الكهربائية، ما ينعكس سلبًا على خطط الإنتاج.

في وقت سابق، كانت نيسان أعلنت عن خطط لإنتاج أربعة نماذج جديدة من السيارات الكهربائية في مصنعها بميسيسيبي بدءًا من عام 2028، إلا أن المسؤولين في الشركة أشاروا إلى إمكانية تسريع هذه الخطط إلى عام 2027.

ومع ذلك، قد تدرس "نيسان" تقليص الإنتاج لصالح زيادة إنتاج السيارات الهجينة، التي تحظى بشعبية أكبر، في مصانعها الأخرى مثل مصنع سميرنا بولاية تينيسي.

أوضح بانديكوثيرا أن "نيسان" تراقب بعناية التغيرات المحتملة في اللوائح التنظيمية الأميركية، مع التركيز على كيفية تأثير ذلك في تحديد خطط الإنتاج. ستقوم الشركة بتحديد النماذج التي ستزيد إنتاجها والنماذج التي ستقلل من إنتاجها بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية.

إلى جانب التحديات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، أعلنت "نيسان" عن توقف إنتاج طرازات "إنفينيتي كيو إكس 50" و"إنفينيتي كيو إكس 55" اعتبارًا من ديسمبر 2025.

يأتي هذا القرار ضمن جهود إعادة هيكلة العلامة التجارية الفاخرة "إنفينيتي"، والتي تواجه تراجعًا في الطلب على بعض طرازاتها. ورغم هذا التوقف، أكدت "نيسان" أنها لن تنقل الإنتاج من مصانعها الأخرى في المكسيك.

يتزامن قرار "نيسان" بوقف إنتاج بعض الطرازات مع المخاوف من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا في ظل تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

هذه الرسوم الجمركية قد تؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات المصدرة إلى السوق الأميركية، مما يدفع "نيسان" إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية في المنطقة.

في إطار التحديات الاقتصادية، قررت "نيسان" تقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة بحوالي 2000 وظيفة العام الماضي. كما تخطط الشركة لتقليص قدرتها الإنتاجية في مصانعها في ولايتي تينيسي وميسيسيبي بنسبة تصل إلى 25%، في محاولة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجهها الشركة.

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