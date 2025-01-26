ساعات وتنطلق رسميًا في مصر.. تعرف على شيفرولية أوبترا الجديدة كليًا

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا خلال ساعات.

السيارة الجديدة التي يتم إنتاجها بمصنع الشركة في مصر، تأتي بتصميم عصري مع شبك أمامي كرومي ومصابيح LED وخطوط جانبية رياضية.

تتميز سيارة شيفرولية الجديدة بأبعاد توفر راحة كبيرة للركاب، حيث يبلغ طولها 4.530 ملم، وعرضها 1.737 ملم، وارتفاعها الكلي 1.505 ملم.

أوبترا الجديدة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

كما تحتوي على شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، مع نظام بلوتوث ومنفذ USB، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

السيارة مزودة بالخارج بست وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الثبات ESC.

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