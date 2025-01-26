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لأول مرة.. وكيل إكسبينج يقدم G6 الكهربائية في مصر خلال أيام - صور

02:32 م الأحد 26 يناير 2025
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    إكسبينج G6 1
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    إكسبينج G6
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    سيارة إكس بينج G6 كروس أوفر
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كتب - محمود أمين:

تستعد شركة "راية أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة إكسبينج في مصر، للإعلان عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة إكسبينج G6 في السوق المصري.

تأتي هذه السيارة بتصميم عصري يجمع بين الأداء الكهربائي والتكنولوجيا المتطورة، لتكون خيارًا ثالثًا للعلامة في مصر.

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة المتوقعة:

تتميز سيارة إكسبينج G6 الجديدة بمحركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية. كما توفر السيارة سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تتوفر السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، مما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم، ويمتاز تصميم إكسبينج G6 الخارجي بمظهر رياضي، بفضل طوله الذي يبلغ 4750 ملم وارتفاعه الذي يصل إلى 1.650 ملم، ما يجعلها تنتمي لفئة الكوبيه.

داخل السيارة، تم تجهيز المقصورة بعدد من التقنيات الحديثة التي تضمن الراحة والرفاهية للسائق والركاب. أبرز هذه المميزات هي شاشة التحكم اللمسية قياس 15 بوصة، إلى جانب نظام صوتي متطور ومنافذ ربط بالأجهزة الذكية مثل USB.

كما تم تزويد السيارة بعدد من أنظمة دعم السائق التي تسهم في تسهيل المناورات وركن السيارة، مثل كاميرات الرؤية الخلفية، مستشعرات الرادار، والمستشعرات بالموجات فوق الصوتية، مما يوفر تجربة قيادة مريحة.

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