أرخص سيارة "هايبرد" متاحة بالسوق المصري

الأرخص سعرًا.. 5 سيارات كروس أوفر صينية بمصر تبدأ من 795 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تعد أيولوس هيوج الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وتقدمها مجموعة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية أرخص سيارة هجينة متاحة أمام المقبلين على الشراء بالسوق المصري خلال شهر يناير الجاري.

تتوفر أيولوس هيوج الجديدة بسعر رسمي يبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، بينما يصل سعر النسخة مزدوجة اللون إلى مليون و745 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أيولوس هيوج الجديدة بمصر

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم.

تمتلك أيولوس هيوج مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها أنظمة حديثة تشمل نظام مانع التصادم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و6 وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية جميع الركاب.

وزودت مقصورة السيارة بشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة ومقعد السائق بدعم خاصية التدفئة والتهوية مع إمكانية التحكم الكهربائي، وأيضًا على مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وسقف بانورامي، مع إضاءة محيطية

أما التصميم الخارجي يشمل الشبكة الأمامية الكبيرة متعددة الفتحات الهوائية، والمصابيح الأمامية الحادة التي تعمل بتقنية، وجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، والمرايا الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية.

تتمتع السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في أنظمة الترفيه والاتصال، بالإضافة إلى شاشة بيانات مخصصة خلف عجلة القيادة توفر جميع المعلومات أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تم تجهيز السيارة بمثبت سرعة ونظام صوتي عالي الأداء.

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