جيلي إمجراند في مواجهة بايك U5 Plus.. الفارق 25 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

دخلت السيارة جيلي إمجراند الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة السيدان العائلية المجمعة محليًا مع طرحها في السوق المصري رسميًا، دخلت في منافسة مباشرة مع بايك U5 Plus التي تقدم بأسعار وتجهيزات ومواصفات مقاربة لها للغاية.

تنتمي السيارتين المجمعتين محليًا لفئة السيدان العائلية والفارق السعري بينهما 25 ألف جنيه، وتبدأ أسعارهما خلال الشهر الجاري من 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين أن جيلي إمجراند و بايك U5 Plus:

أداء محرك جيلي إمجراند و بايك U5 Plus

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

أبعاد جيلي إمجراند و بايك U5 Plus

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

مواصفات الأمان والسلامة بجيلي إمجراند وبايك U5 Plus

جهزت إمجراند بمجموعة من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وبريك إلكتروني (EPB)، ونظام توقف مؤقت (Auto Hold).

فيما تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

الكماليات والتجهيزات بجيلي إمجراند و بايك U5 Plus

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي، كما تشمل كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

بينما تأتي مقصورة سيارة بايك الجديدة بشاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

أسعار وفئات جيلي إمجراند و بايك U5 Plus

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

مع انتشارها.. ما تكلفة تركيب شاحن جداري للسيارة الكهربائية بمصر؟

قبل طرحها بالسوق.. الأسعار المتوقعة لـ"برتون ساجا" المجمعة بمصر

ما أبرز السيارات التي تعمل بنظام "السائق الآلي" في مصر؟