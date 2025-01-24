أسعار ومواصفات أودي Q8 موديل 2025 الجديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc - الوكيل الرسمي لعلامة أودي في مصر، عن أسعار أودي Q8 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات مع انطلاق العام 2025 الجاري.

تتوفر أودي Q8 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 7 مليون و300 ألف جنيه للفئة S-Line (3.0 لتر)، و7 مليون 600 ألف جنيه للفئة الثانية S-Line Plus (3.0 لتر).

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أودي Q8 الجديدة في مصر:

تقدم أودي Q8 الجديدة بتحديثات جمالية وتجهيزات متطورة، بما في ذلك واجهة أمامية وخلفية جديدة، ومصابيح HD Matrix LED مدعمة بتقنية الليزر، وعجلات رياضية قياس 22 بوصة.

الأداء

تأتي Q8 بمحرك V6 سعة 3 لترات يولد 340 حصاناً، مع نظام هجين معتدل بجهد 48 فولت. يتصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات، ويتميز بنظام دفع رباعي دائم "كواترو".

يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.6 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة. تشمل السيارة أيضاً نظام التوجيه للعجلات الأربع ونظام تعليق هوائي لضمان أداء مثالي على مختلف الطرقات.

تصميم رياضي

تتميز Q8 بتصميم رياضي بفضل الشبك الأمامي الكبير، والفوانيس الجانبية الأكبر، والجناح المدمج بالسقف. كما توفر السيارة تجهيزات خارجية مثل نظام العادم الجديد، وفتحات التهوية الأكبر، بالإضافة إلى Roof Rails مصنوعة من الألمنيوم.

مقصورة فاخرة

تحتوي المقصورة على مواد ذات جودة عالية مثل الألمنيوم والأسطح الجلدية، وشاشات عرض مدمجة بنظام MMI Infotainment. تشمل التجهيزات الداخلية شاشة لوحة العدادات بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية فئة "Valcona" مع خاصية التهوية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

أنظمة الأمان والتكنولوجيا

تقدم Q8 مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام التحذير من الخروج من المسار، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة. كما تشمل السيارة نظام Audi Drive Select، ونظام تحكم بمسافة الركن مع حساسات استشعارية، ونظام حماية المشاة.

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