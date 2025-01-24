سيارات كهربائية مستعملة أسعارها لا تتعدى مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر زخمًا كبيرًا وانتشار واسع في ظل المحفزات التي تقدمها الحكومة من أجل توطينها، فضلا عن العمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

وبات يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة المتاحة بمصر، وخاصة الطرازات التي تباع بأسعار مناسبة ولا تتجاوز مليون جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 3 سيارات كهربائية متاحة عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت وتبدأ أسعارها من 700 ألف جنيه.

فورد فوكاس

تباع فورد فوكاس الكهربائية موديل 2018 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 700 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

بفضل المحركات الكهربائي بفورد فوكاس فيتراوح مدى القيادة بين 300 إلى 500 كم.

جاك JS4

زودت جاك سول JS4 بمحرك كهربائي أمامي يولد قوة 156 حصان وعزم 340 نيوتن.متر مدعم عبر اختيارين من البطاريات تبلغ سعة أولهم 55 كيلوواط/الساعة لقطع مسافة حتى 420 كم عبر الشحنة الواحدة.

أما الخيار الثاني فيأتي بسعة 66 كيلوواط/الساعة ما يدفعها للسير حتى 502 كم عبر الشحنة الكاملة طبقاً لاختبارات دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC.

تباع جاك JS4 الكهربائية موديل 2019 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 990 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

دايون إس 1

تعتمد دايون إس وان على محرك كهربائي بقوة 62 كيلووات، ما يُعادل 83 حصان، وعزم 220 نيوتن.متر، بدفع أمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة.

بجانب بطارية ليثيوم سعة 31.27 كيلووات/ساعة، يتراوح مداها من 350 إلى 400 كم بالشحنة الواحدة، ويستغرق شحنها بشاحن سريع DC مدة تصل إلى ساعة تقريبًا، ويستغرق شحنها بشاحن بطيء AC مدة تصل 8 ساعات تقريبًا.

تباع دايون إس 1 الكهربائية عبر مواقع بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 700 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

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